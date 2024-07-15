نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار صفقات الأهلي.. وجناح زيورخ السويسري على رادار الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر أخبار صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطلبات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.



وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "كولر كان عنده جلسة مع لجنة التخطيط والخطيب".



وتابع: " جلسة مارسيل كولر مع لجنة التخطيط، كانت بخصوص الصفقات لفريق الكرة بالنادي".



وأضاف: "كولر أكد في الجلسة إنه محتاج، مهاجم سوبر من العيار الثقيل".



وواصل: "كولر يرغب في التعاقد مع يحيى عطية الله، كما أن وكيل اللاعب في مصر وجلس مع الخطيب".



وأوضح:كولر متمسك بمحمد عبد المنعم، كما أن جناح زيورخ السويسري على رادار الأهلي".



واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلا: "كولر يرغب في الاستمرار في الأهلي، ولكنه يرغب في صفقات قوية تعزز مسيرته مع الأحمر".