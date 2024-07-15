أحمد عبدالمقصود: فيريرا أفضل مدير فني أجنبي في تاريخ الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا من أفضل المدربين الأجانب في تاريخ القلعة البيضاء.



وقال صودا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فيريرا من أفضل المدربين وكان يشكو من عدم تأسيس اللاعبين بشكل جيد في الناشئين".



وتابع: "فيريرا يعتبر أفضل مدير فني أجنبي في تاريخ القلعة البيضاء".



واختتم: "كارتيرون مدرب جيد وكان يركز على تحسين نمط حياة اللاعبين، ولا بد من انتظام جدول مسابقة الدوري لمساعدة المدربين واللاعبين على الأداء بأفضل صورة".