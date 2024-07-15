محمد بركات يكشف كواليس اختيار زيزو والنني للتواجد مع المنتخب الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأولمبي، هو صاحب اختيار محمد النني لاعب نادي ارسنال السابق، لإفادة الفراعنة في أولمبياد باريس، لأنه لاعب كبير يستطيع أن يقدم الكثير.



وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق فى أول ظهور إعلامي: "ميكالي هو صاحب اختيار محمد النني وأحمد سيد زيزو فى التواجد بأولمبياد باريس".



وتابع: يأتي ذلك لأن ميكالي يرغب فى أن يكون اللاعبين الكبار لديهم خبرات تفيد اللاعبين وتقدم لهم المزيد من الخبرات.



وأضاف:" محمد النني كان لديه الرغبة من أول اتصال للتواجد مع منتخب مصر الأولمبي والحماس من أجل الظهور بشكل مميز مع الفريق.



واختتم:" هناك أندية اعتذرت عن إرسال لاعبيها الكبار للمنتخب الأولمبي، لذلك كان لدينا حلول أخري من أجل النجاح".