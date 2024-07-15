نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني: ضغوط المباريات أثرت على الفريق وأرفض الموسم الاستثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن فريقه خاض 4 مباريات أمام الأهلي والزمالك والاتحاد في 14 يومًا، مضيفًا: "أقول للاعبي فريقي، كان الله في عونكم."

وأضاف بسيوني في تصريحات للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "حتى لو كان اللاعبون من حديد، لكانوا اشتكوا من هذا الجدول، ورغم ذلك قدمنا أداءً قويًا، حتى أن مدرب الزمالك أشاد بلاعبي طلائع الجيش."

وأردف: "نقدم أداءً قويًا في الدوري الممتاز رغم تعرضنا لضغط كبير في المباريات خلال فترة قصيرة."

وتابع: "الفائز بكأس الرابطة سيتأهل إلى كأس السوبر المصري في الإمارات. لا أعلم موعد انطلاق الموسم الجديد، ولست مع إقامة موسم استثنائي في الموسم المقبل، لأن ذلك سيعرض الأندية الكبيرة للظلم وقد يتسبب في منافسة أندية كبيرة على الهبوط ".

اختتم:"نتمنى أن نرى عدالة في الدوري المصري على جميع المستويات وأن يتم تلبية متطلبات كل الأندية دون استثناء."