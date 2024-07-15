نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: شهد سعيد أخطأت ونالت العقاب ولا يجب ذبحها.. وانتظر محاسبة رئيس اتحاد الدراجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات أخطأت في حق زميلتها جنة عليوة، ولكن الخطأ لا يعني (الذبح)، مشيرا إلى أن المنافسة الشريفة هي الأهم، وأن اعترافها بالخطأ هو أولى المراحل من أجل العودة أقوى خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك أبطال كبار سقطوا في معظم الألعاب الرياضية، لكنهم عادوا ووقفوا من جديد على منصات التتويج.. وأقول لـ شهد سعيد، لا بد أن تعودي للمنافسات الشريفة مرة آخرى، تمت معاقبتك على الخطأ وحرمانك من اللعب في الأولمبياد نتيجة الخطأ، وهذا العقاب حتى لا يظن اي رياضي أنه سيفوز بشكل لا أخلاقي".

وأضاف: "هذه الأزمة قد تكون دافع لك للمستقبل من أجل إثبات قدراتك.. شهد أخطأت لكنها كانت تُنفذ تعليمات مدربها، كما ان رئيس اتحاد الدراجات يجب أن يتم محاسبته خصوصا بعد إعلان الاتحاد الدولي بأنه لا يحق لها المشاركة في الأولمبياد بسبب فرض عقوبات ضدها".

وواصل: "كيف لـ رئيس اتحاد الدراجات أن يدير مؤسسة رياضية بهذا الشكل، كان هناك شبهة مجاملة، وتصريحاته كانت غريبة جدًا عن تلك الواقعة، بل وكأنه يريد منح شهد سعيد أحقية المشاركة رغم الخطأ الذي ارتكبته في حق زميلتها".

وأكمل: "شهد سعيد تعرضت لعقوبة قاسية وهي الأكبر بالاستبعاد من الأولمبياد، ومجرد المشاركة في هذا الحدث انجاز، وحُرمت منها اللاعبة، ولا بد أن يتغير حديث جنة عليوة عنها خلال المرحلة المقبلة".

وأتم: "أنا منتظر معرفة ما سيحدث مع رئيس اتحاد الدراجات (وجيه عزام) وكذلك المدرب الخاص بـ شهد سعيد.. وليس كل أمر يتطلب تدخل الوزير وتشكيل لجنة".