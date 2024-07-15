نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: فوز الأهلي يمنحه ثقة كبيرة لمواصلة المنافسة بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن كلمة شخصية البطل يتم اكتسابها من خلال التجارب الكثيرة والتتويج بالبطولات، مشيرًا إلى أن بيراميدز فريق جيد ومنذ خمس مواسم يتم تكوينه بضم أفضل اللاعبين، لكن ينقصهم الخبرات، وسبق ونافسوا على أكثر من بطولة منها الكونفدرالية التي وصلوا فيها للمباراة النهائية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "بيراميدز في مواجهات الزمالك أيضا دائمًا يتقدم ثم يعود ويتعادل أو يخسر، والمدير الفني لفريق بيراميدز دفع بـ كريم حافظ من بداية اللقاء وكان قرار غير صحيح، وبعدها سحبه ودفع بـ الشيبي، وهو قرار قد يكون أثر على الثنائي".

وأضاف: "الأهلي يمتلك دوافع كبيرة، والقمة الحقيقية بين القطبين، لكن يمكننا أن نطلق أن لقاء الأهلي وبيراميدز "قمة مؤقتة، والنادي الأهلي دائمًا معتاد على المباريات الصعبة، ولاعبو الفريق الأحمر لم يستسلموا بعد الهدف الثاني بينما تراجع بيراميدز للدفاع".

وواصل: "الأهلي قدم مباراة قوية بدوافع كبيرة، ونجح في حصد النقاط الثلاث، وأفشة كان عريس اللقاء، ويجب الإشادة بأخلاق جميع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وخارجه بعيدًا عن التوتر والعصبية، وحسين الشحات كان في حالة تركيز كبيرة، والدليل حصوله على جائزة أفضل لاعب في اللقاء".

وزاد: "حكم اللقاء كان ضعيف وسيئ جدًا، وهذه المباراة لم تحسم اللقب لأي طرف، لكنها ستمنح الأهلي ثقة كبيرة، وأتمنى ألا تتحول تلك الثقة لأمر سلبي أمام مودرن سبورت.. كما أنه لازال هناك مباراة كبيرة بين الأهلي وبيراميدز".

وأتم: "الأهلي مطالب بالفوز في كل المباريات ما دام يريد حسم اللقب، ومن الممكن أن يتأثر بيراميدز بجزء بسيط من الخسارة، لكنه سيظل يقاوم ولديه أمل في المنافسة على بطولة الدوري المصري".