نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الإثنين في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض وبلدية المحلة اليوم الإثنين في الدوري المصري والقناة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.