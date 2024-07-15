نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بلدية المحلة، في اللقاء المقرر له مساء اليوم اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلدية المحلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد نيمار- عمر جابر- -حمزة المثلولثي- أحمد مجدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- ناصر ماهر- نداي.

خط الهجوم: أوباما- مصطفى شلبي.

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