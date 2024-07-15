نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يحلق في الصدارة ويحطم الأرقام مع منتخب الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين في تسجيل إحصائية مميزة مع منتخب بلاده عقب تتويجه بلقب كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب الكوبا بعد أن سجل لوتارو مارتينيز هدف في الدقيقة 112 من عمر المباراة، ليتوج المنتخب باللقب بعد منافسة شرسة مع كولومبيا.

وشهدت المباراة إصابة ليونيل ميسي وخروجه من اللقاء في بداية الشوط الثاني واستبداله بنيكولاس جونزاليس.

ومع تتويج الأرجنتين بلقب الكوبا، فإن ليونيل ميسي يُصبح أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في تاريخ كرة القدم برصيد 45 لقب.

وفي سياق متصل فإن منتخب الأرجنتين سيلتقي مع إسبانيا في بطولة الفيناليسما والتي يواجه فيها بطل الكوبا الفائز بلقب اليورو.