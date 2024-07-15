نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الإثنين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بلدية المحلة، في اللقاء المقرر له مساء اليوم اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات الفارس الأبيض ضد نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.