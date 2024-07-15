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أحمد جودة - القاهرة - أكد بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة، الذي أصيب خلال ربع نهائي كأس أمم أوروبا أمام ألمانيا، أنه وداني أولمو، الذي شغل مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا منذ ذلك الحين، "أكثر من أشقاء".

بيدري يكشف حقيقة خلافه مع داني أولمو

وقال بيدري: "إنه رائع كشخص وكلاعب أيضًا. قيل إن الأمور بيننا ليست على ما يرام، لكننا أكثر من أشقاء، نحن دومًا معًا. سعيد للغاية من أجله لأنه يستحق ذلك"، خلال تصريحات أدلى بها مساء أمس عقب نهائي يورو 2024 الذي فازت به إسبانيا.

وبدا اللاعب، الذي غاب عن آخر مباريات "لاروخا" بسبب إصابته في الركبة، سعيدًا بفوز إسبانيا باللقب القاري، بعد أن طلب من زملائه عشية النهائي حصد البطولة من أجله.

وتوجت إسبانيا بلقب (يورو 2024) بانتصارها في المباراة النهائية بإستاد برلين الأوليمبي على إنجلترا 2-1، لتحرز لقبها الرابع وتنفرد بالرقم القياسي متفوقة على ألمانيا، ولتحرم إنجلترا من الفوز بأول ألقابها على الإطلاق في البطولة.

