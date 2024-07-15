نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يصدم الأهلي بقرار جديد بشأن موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النجم الدولي محمد الشناوي قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي من الرحيل عن القلعة الحمراء، والانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

الشناوي يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى السعودية

حيث أكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد الشناوي طلب الخروج في رحلة احترافية، إلى أحد أندية الدوري السعودي، بعدما تلقى عرض مالي مغري، وذلك رغم تمسك مارسيل كولر بتواجده في الأهلي".

وتابع:" الشناوي يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، مع نهاية الموسم الجاري، لخوض التجربة الاحترافية، وهناك تحرك من جانب اللاعب في هذا الملف، بشكل رسمي للخروج من الباب الكبير ".

واستكمل:" الشناوي لديه اتفاق ودي مع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر، بالخروج من القائمة في حال تواجد قرار بمشاركة مصطفى شوبير أساسيا، واللاعب لا يمانع تجديد عقده مع المارد الأحمر، قبل الرحيل".

