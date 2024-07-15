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أحمد جودة - القاهرة - اتشحت صحف الرياضة الإسبانية الصادرة اليوم الإثنين باللون الأحمر احتفالًا بتتويج "لا روخا" ببطولة كأس أمم أوروبا 2024، عقب فوزها في النهائي على إنجلترا 2-1 في برلين.

وبصورة لمنتخب "لاروخا" وهو يحمل كأس اليورو الرابعة في تاريخه، ليصبح الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية، افتتحت صحيفة ماركا عددها الصادر اليوم بوصف المنتخب الإسباني بأنه "جيش لا يقهر".

وسلطت الصحيفة الضوء على أن "إسبانيا توجت بكأس اليورو للمرة الرابعة في نهائي مثير أمام إنجلترا"، معتبرة أن "إسبانيا بطلة مستحقة لكأس اليورو".

كما أبرزت أن ميكيل "أويارزابال سجل هدفًا تاريخيًا (ق86) دمر به هدف التعادل من بالمر (72)"، وذكرت بأن "نيكو (ويليامز) افتتح التسجيل في الدقيقة 46 وهو أفضل لاعب في المباراة".

كما أبرزت الصحيفة فوز "رودري بجائزة أفضل لاعب في البطولة على الرغم من توقفه للإصابة"، ولامين "أفضل لاعب صاعد في كأس اليورو".

صحف "الماتادور" باللون الأحمر.. "إسبانيا ملكة في أوروبا"



أما صحيفة موندو ديبورتيفو، فكان احتفالها مزدوجًا، إذ خصصت نصف صفحتها لمنتخب إسابنيا وهو يحمل الكأس القارية، والنصف الآخر للاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز وهو يحمل كأس ويمبلدون الذي فاز به على حساب نوفاك دويوكوفيتش في إنجلترا، وبينهما عنوان "أبطال".

من جانبها، اختارت سبورت عنوان "أبطال سوبر"، مشيرة إلى أن "المنتخب، بقيادة الأمين ونيكو تتوج بكأس أمم أوروبا الرابع بعد فوزها بالنهائي على إنجلترا".

ولم تنس الصحيفة الكاتالونية أيضًا بطل التنس الإسباني ألكاراز، مبرزة أنه توج بويمبلدون "للمرة الثانية بعدما فاز على نوفاك ديوكوفيتش في النهائي مرة أخرى".

كما جاء فوز المنتخب الوطني في صدر الصفحات الرئيسية للصحف العامة أيضًا، حيث افتتحت إل باييس عددها الصادر اليوم بعنوان "إسبانيا ملكة في أوروبا" مع صورة للمنتخب وهو يحتفل باللقب، مبرزة في عنوان فرعي أن "لا روخا" توج باللقب الرابع بعد الفوز بكل المباريات.

أما صحيفة إل موندو، فاختارت عنوان "إسبانيا مثالية"، مبرزة أن "لاروخا" دهس في طريقه نحو اللقب إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

بدورها، عنونت صحيفة إيه بي سي افتتاحيتها بكلمة "لا يقهرون"، وسلطت الضوء على أن إسبانيا أصبحت "المنتخب الوحيد الذي توج باللقب أربع مرات".

وتوجت إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بانتصارها الليلة الماضية في المباراة النهائية بإستاد برلين الأوليمبي على إنجلترا 2-1، لتحرز لقبها الرابع وتنفرد بالرقم القياسي متفوقة على ألمانيا، ولتحرم إنجلترا من الفوز بأول ألقابها على الإطلاق في البطولة.

وفي المجمل، نجحت إسبانيا في تسجيل 15 هدفًا في البطولة، لتصبح أول منتخب يسجل هذا العدد من الأهداف في بطولة اليورو.