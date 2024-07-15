محمد فاروق يهاجم عصام عبد الفتاح.. ويحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح، بسبب تصريحاته الأخيرة، كما حسم الجدل بشأن ركلة جزاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بيراميدز.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد فاروق يهاجم عصام عبد الفتاح

وقال محمد فاروق في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك مسئول يتحدث عن الحكام المصريين بطريقة غير لائقة، ولكنهم "عنيهم مش مكسورة"، ومعندهمش حسابات".

وتابع:" عصام عبد الفتاح قال في أحد اللقاءات، محمد فاروق سيبه يشتغل، وأرغب في أن أقول له أنني شخص نظيف، ومحمد فاروق مش مستني يشتغل في التحكيم، وانا لما اشتغل في مكان هشتغل بشروطي".

وأشار محمد فاروق:" لجنة التحكيم نجحت رغم وجود الأخطاء، وانا قلت أن هناك أخطاء أضرت بعض الحكام".

محمد فاروق يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الأهلي في مباراة بيراميدز

وأوضح محمد فاروق بشأن ركلة جزاء حسين الشحات أمام بيراميدز:" كان هناك أخطاء أيضا لصالح الأهلي لو كانت احتسبت كان سيتم تسجيل أهداف كذلك في شباك بيراميدز ".

واختتم:" ركلة جزاء الأهلي التي احتسبت لحسين الشحات أمام بيراميدز؛ غير صحيحة قولا واحدا، وكان هناك بعض الأخطاء للأهلي كان من المفترض أن تحتسب ركلات جزاء، ولكنها لم تحتسب".

