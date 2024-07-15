ويست هام الإنجليزي يسعي لضم ظهير مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن دخول ويست هام في مفاوضات مكثفة لضم الدولي الانجليزي آرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن إدارة المان يونايتد لاتمانع في رحيل اللاعب في حال وجود عرض مادي مناسب لضمه.

وألمحت التقارير أن ويست هام الأنجليزي تقدم بعرض لضم الظهير الأيمن للمان يونايتد بقيمة 30 مليون جنية أسترليني.

ويست هام الإنجليزي يرغب في ضم بيساكا

وأفادت أن اللاعب البالغ من العمر 26 عام محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلي رأسهم كريستال بالاس الانجليزي الذي يسعي في عودة لاعبه السابق إلي صفوفه مرة أخري.

وانتقل بيساكا إلي مانشستر يونايتد قادمًا من كريستال بلاس عام 2019، بمقابل 55 مليون جنية استرليني.

وشارك المدافع الدولي الانجليزي مع المان يونايتد الموسم الماضي في 22 مباراة صنع خلالهم 3 تمريرات حاسمة ولم يحرز أي هدف.