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أحمد جودة - القاهرة - توصل ناديي إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي إلى إتفاق بشأن إنضمام البلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا لاعب الجانزر إلى صفوف الفريق الأندلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

إشبيلية يضم لاعب أرسنال على سبيل الإعارة

وبعد أن قضى فترة إعارة معقدة في صفوف كريستال بالاس حيث شارك معهم في 9 مباريات، إنضم اللاعب إلى لوتون تاون على سبيل الإعارة في الموسم الماضي حيث شارك مع الفريق في 19 مباراة ولم يسجل سوى هدف واحد فقط.

وعندما إنتقل إلى أرسنال في 2021، شارك معه في 39 مباراة.