ناقد رياضي: إبراهيم عادل سليم واتحاد الكرة "ضحك علينا"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، إن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم "ضحكوا علينا".

شبانة: اتحاد الكرة ضحك علينا

أضاف شبانة أنه في الوقت الذي اعلن فيه الجبلاية عن اصابة ابراهيم عادل في العضلة الضامة ردا على بيان بيراميدز باستعادة لاعبهم، ظهر علينا اللاعب مشاركا مع المنتخب الأوليمبي في مباراته الوديه أمام أوكرانيا استعدادا لأوليمبياد باريس؛ في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي ١/١.

واختتم شبانة قائلًا: "احنا صدقنا قصة الإصابة" وكان على الجبلاية الاعلان بشكل صريح عن موقفها لبيراميدز بعدم ترك اي لاعب في معسكر المنتخب الأوليمبي.