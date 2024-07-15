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أحمد جودة - القاهرة - قام النادي الأهلي بالإعلان عن تعيين مدير فني فرنسي لقيادة فريق سيدات كرة القدم، وهو ديميتري ليبوف، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

الفرنسي ديميتري ليبوف مديرًا فنيًا لفريق الاهلي الكرة النسائية لمدة ثلاثة سنوات

ويسعى المارد الأحمر في تحقيق العديد من البطولات في الفترة القادمة لكرة القدم سيدات، وتكوين فريق سيدات كرة القدم للمشاركة في المسابقات المحلية.

وكون الأهلي فريق من سيدات كرة القدم، منذ العام الماضي من مواليد 2005، حيث تعد أكاديمية الكرة النسائية بالأهلي هي الأهم في استخراج لاعبات متميزات، كما إنه ا النواة لتكوين فرق للمشاركة في المسابقات الرسمية.

وقد أعلن النادي الأهلي من قبل عن تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.