نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتوجه إلى النمسا لإقامة معسكره الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة نادي الهلال السعودي اليوم إلى النمسا لإقامة معسكره الإعدادي حيث سيمتد المعسكر لمدة 20 يومًا إستعدادا للموسم الكروي الجديد الذي سيبدأه الفريق يوم 13 أغسطس المقبل بمواجهة الأهلي في أبها في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يدافع فيه عن لقبه.

ثلاثي أجنبي على رأس قائمة الهلال لمعسكر النمسا

وتضم بعثة "الزعيم" جميع اللاعبين الذين يؤدون التدريبات يتقدمهم الدوليون السعوديون: "محمد الربيعي ومحمد البريك ومحمد كنو وسعود عبد الحميد وعلي البليهي وحسان تمبكتي وناصر الدوسري وسالم الدوسري وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف ومصعب الجوير" على أن يلحق بهم محمد العويس بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بتأشيرته.

كما تضم البعثة الثلاثي الأجنبي كوليبالي وميشايل ولودي ومجموعة من اللاعبين الشبان من أبرزهم: الشقيقان التوأم عبد الله ومحمد الزيد، وصهيب الزيد وأحمد أبو راسين لكي يخضعوا لتقييم الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي جيسوس.

بينما سيلتحق بالبعثة عند وصولها الثنائي الحارس المغربي ياسين بونو وميتروفيتش على أن يلحق بهما بعد غد الأربعاء سافيتش، وأخيرا يوم 27 يوليو الحالي البرتغالي نيفيز.

ويغيب عن قائمة الفريق النجم البرازيلي نيمار جونيور وذلك بقرار مشترك بين الجهازين الطبي والفني ليستكمل برنامجه التأهيلي في مقر النادي.

ويلعب الهلال خلال معسكره الخارجي 5 مباريات ودية حيث سيواجه نادي إس سي فينر نويشتات النمساوي والعربي القطري وصن داونز الجنوب إفريقي وناديي كومو وأودينيزي الإيطاليان.

ويشارك "العالمي" في خمس بطولات في الموسم الجديد أبرزها بطولة كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى البطولات المحلية الثلاثة التي يدافع فيها عن ألقابه وهي: كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي.