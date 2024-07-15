نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر في مواجهة بيراميدز بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الحميد علي المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز بدور الـ32 ببطولة كأس المقرر لها الثامنة مساء اليوم.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد جمال

محمد جمال خط الدفاع: إسلام عادل وحسن حسين، محمود مدحت تيتي، محمود جمعة

إسلام عادل وحسن حسين، محمود مدحت تيتي، محمود جمعة خط الوسط: محمد بديع، عمر فكري ومحمود بلية، عبد الرحمن، ناصر ميسي ومحمد منير كوتا

محمد بديع، عمر فكري ومحمود بلية، عبد الرحمن، ناصر ميسي ومحمد منير كوتا خط الهجوم: سيد شعبان

البدلاء: (حمد نعمين حارس مرمى، وأمير حسن واشرف انور ومصطفي محمد مارسيلو ويوسف حجي ومصطفي الشاذلي وعطية محمود وحسام حسونة وإسلام عامل بسيوني).

وكان النصر قد تأهل لدوري الـ32 بعد نجاحه في تخطي ثلاث ادوار تمهيدية بالفوز علي أورنج 5/6 بركلات الترجيح والفوز على اتحاد الشرطة 1/2 والفوز على طنطا 0/1.

بينما يأتي تشكيل بيراميدز بقيادة كرون سلاف يورتشيتش كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

شريف إكرامي خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي

أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه

محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه خط الهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد سامي - بلاتي توريه - إسلام عيسى - مهند لاشين - صامويل أومسا - فخري لاكاي - فيستون ماييلي