نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنة عليوة: قررت قبول اعتذار شهد سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت جنة عليوة لاعبه الدراجات عن أزمتها التي حدثت مع زميلتها شهد سعيد منذ أبريل الماضي وتعمد ايذائها ضمن خوضهم أحد السباقات بالطريق الأخيرة.

وقالت عليوة في تصريحات بقناة صدى البلد: "خلاص كدا مفيش قضية مع شهد سعيد، وقبلت الاعتذار إعلاء للقيم الرياضية وهتنازل عن القضية".

وأضافت: "من إمبارح وأنا بفكر في قرار قبول الاعتذار من شهد سعيد، الحمدالله راضية بالقرار، حابة أقول حاجة لشهد ربنا يوفقك وتكوني في أولمبياد 2028".

واختتمت حديثها: "أنا حسمت قراري بقبول الاعتذار بعد بيان عدم مشاركة شهد في أولمبياد باريس، الحمدالله مرة تانية وراضية بقرار الصلح والتنازل عن القضية".

