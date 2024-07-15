نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب تصالح جنة عليوة وشهد سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئت جنة عليوة لاعبة منتخب مصر للدراجات، الجميع بقبول إعتذار زميلتها بعد أن تصدرن التريند خلال اليومين الماضيين.

وتحدثت عليوة عن الأزمة التي اندلعت مع شهد سعيد في أبريل الماضي، وتعمد ايذائها ضمن خوضهم إحدى السباقات.

سبب قبول جنة عليوة اعتذار شهد سعيد

وقالت عليوة في تصريحات بقناة صدى البلد: "خلاص كدا مفيش قضية مع شهد سعيد، وقبلت الاعتذار إعلاء للقيم الرياضية وهتنازل عن القضية".

وأضافت: "من إمبارح وأنا بفكر في قرار قبول الاعتذار من شهد سعيد، الحمدالله راضية بالقرار، حابة أقول حاجة لشهد ربنا يوفقك وتكوني في أولمبياد 2028".

واختتمت حديثها: "أنا حسمت قراري بقبول الاعتذار بعد بيان عدم مشاركة شهد في أولمبياد باريس، الحمدالله مرة تانية وراضية بقرار الصلح والتنازل عن القضية".