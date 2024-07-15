نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا

خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وسيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.