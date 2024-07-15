نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: أحمد العش – محمد صابر – نور الزمان الزاموري – أحمد رضا.

الوسط: إينوك تولا – أحمد مجدي – حمزة مجدي. – إبراهيم شتا.

الهجوم: محمد أشرف – حسام أشرف – وحيد محسن.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وسيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

