نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يصدم النصر بسعر إيدرسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مانشستر سيتي، المبلغ الذي يريده للموافقة على انتقال حارسه البرازيلي إيدرسون إلى النصر السعودي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي يطلب 50 مليونًا لرحيل إيدرسون إلى النصر

أفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بأن نادي النصر تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو إلى مانشستر سيتي لضم إيدرسون.

وذكر رومانو، أن هناك فجوة كبيرة بين الناديين، حيث يرفض مانشستر سيتي رحيل إيدرسون إلا بمقابل مادي يزيد عن 50 مليون يورو.

ووافق الحارس البرازيلي إيدرسون، بالفعل على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وتعتمد هذه الخطوة على الاتفاق بين الناديين.