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أحمد جودة - القاهرة - حسم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قراره بشأن العرض الذي تلقاه من القادسية السعودي.

أوباميانج يتلقى عرضًا من نادي سعودي

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم السبت، إن أوباميانج يفكر بجدية في عرض القادسية.

وكشفت الصحيفة، أن إدارة مارسيليا ترغب في الاحتفاظ بالمهاجم الجابوني المخضرم البالغ من العمر 35 عاما، لكنها لن تعقد مفاوضات الاستغناء عنه في نفس الوقت.

ولفتت إلى أن أوباميانج مهاجم أرسنال، وبرشلونة وتشيلسي السابق، كان محط اهتمام أندية سعودية في صيف العام الماضي 2023.

وأشارت أيضا إلى أن أوباميانج علم أيضا باهتمام الشباب السعودي بضمه في أوائل مايو الماضي بعرض مغر أيضا، ولا يقل إثارة عن جنون فكرة العودة لناديه القديم أياكس أمستردام الهولندي.

وتوهج أوباميانج بقميص مارسيليا في الموسم الماضي بعد انضمامه من تشيلسي في صفقة انتقال حر، حيث سجل 16 هدفا في الدوري الفرنسي.

