نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشناوي يتلقى عرضًا للرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من الوحدة السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الوحدة يفاوض الأهلي لضم الشناوي

يرغب النادي السعودي في الحصول على خدمات الحارس الدولي المصري لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن محمد الشناوي سيعقد جلشة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد مباراة فيوتشر غدًا لبحث موقف النادي الأحمر من رحيله.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد أخطر لجنة التخطيط في الاجتماع الأخير عدم ممانعته على رحيل محمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.