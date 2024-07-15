نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف موقف عمر كمال من مباراة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال لاعب الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

عمر كمال يغيب عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت

أوضح طبيب الفريق أن عمر كمال تعافى تمامًا من النزلة المعوية التي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأشار طبيب الفريق إلى أن عمر كمال خضع لتدريبات علاجية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.