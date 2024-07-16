اتحاد جدة يفاوض نجم الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل اتحاد جدة،خططه لضم العديد من الصفقات الأوروبية في مختلف المراكز، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

واقترن اسم الاتحاد بالعديد من النجوم الذين جاء على رأسهم الجزائري حسام عوار، لاعب روما الإيطالي والفرنسيين موسى ديابي، جناح أستون الإنجليزي ونبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

وبحسب لويك تانزي الذي يعمل بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع يان أوليفراس، الظهير الأيسر لروما، بجانب الجزائري حسام عوار.

وأوضح خبير الانتقالات في الصحيفة الفرنسية "أن رغبة الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تعود للاستراتيجية الجديدة التي تمنح الأندية السعودية حق التعاقد مع 10 أجانب بدلا من 8".

وتنص قواعد الاتحاد السعودي لكرة القدم على قيد اثنين من اللاعبين تحت 20 عاما، بجانب 8 أسماء كبرى، وهو ما يستهدف "العميد" القيام به في الوقت الراهن.