نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، استئناف التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.



ورفض البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة بعد خوض مباراة بلدية المحلة مساء اليوم الاثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.



و تعادل فريق الزمالك دون أهداف مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة.