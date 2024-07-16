فياريال يتعاقد مع ويلي كامبوالا

فياريال يتعاقد مع ويلي كامبوالاأعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، تعاقده اليوم مع المدافع الكونغولي ويلي كامبوالا قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفاد النادي الإسباني، في بيان له، بأنه نجح في التعاقد مع كامبوالا بعقد يمتد حتى يونيو عام 2029 في صفقة انتقال حر، مشيرا إلى أن اللاعب يتميز بالقوة البدنية والقدرات الكبيرة في السيطرة على الكرة.

وشارك المدافع الكونغولي في 10 مباريات مع مانشستر يونايتد، لكنه تعرض لإصابات أبعدته عن التشكيلة الأساسية في العديد من مباريات الفريق خلال الموسم الماضي.

وانضم كامبوالا لمانشستر يونايتد في عام 2020 قادما من فريق سوشو الفرنسي، وخاض مباراته الأولى ضمن فريق الناشئين تحت 18 عاما، فيما كان آخر ظهور له مع الفريق الأول أمام أرسنال في شهر مايو الماضي، قبل أن يجلس احتياطيا في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

يشار إلى أن فياريال، ثامن الدوري الإسباني الموسم الماضي، كان قد أعلن تعاقده قبل أيام مع دييغو كوندي من ليجانيس الإسباني، وبابي جايي من مارسيليا الفرنسي.