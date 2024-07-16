نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدمة نارية من إبراهيم فايق حول نتائج تحقيقات قضية أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تساءل الإعلامي إبراهيم فايق، عن آخر تطورات ملف قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وعن سبب تأخر الإعلان عن نتيجة التحقيقات.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الناس تسأل عن نتائج التحقيقات حول ملف أحمد رفعت".



وتابع: "مر نحو 9 أيام منذ أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدأ التحقيق، بعد وفاة أحمد رفعت".

وتابع: "الناس بتسأل عن آخر التطورات في هذا الأمر، وتبحث عن العدالة".

وشدد: "سرعة إخراج الأمر للرأي العام مهم جدا في المواقف دي، وأتمنى سرعة الخروج بالنتائج للرأي العام".



وأضاف: "هذا التمني مصحوب بثقة كبيرة، أتمنى من وزارة الشباب والرياضة والسادة المستشارين الاجلاء، سرعة الخروج بنتائج التحقيق ".



وأردف: "الناس محتاجه لسماع ورؤية نتائج التحقيقات بشكل ناجز، ولكن دون استعجال".

واستطرد: "من دور الإعلام إنه زي ما شاور على الموضوع، إنه يتابع نتائج الموضوع بعد مرور أسبوع".



واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "نرغب في الوصول إلى نتائج سريعا، والإعلان عنها وأتمنى تكون الرسالة وصلت".