نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبات جوميز قبل السوبر الإفريقي.. خريطة كاملة للتدعيمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الناقد الرياضي أحمد شوقي صلاح، عن طلبات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي، قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.



وقال أحمد شوقي صلاح في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "كان من المفترض عقد جلسة بين جوميز ولجنة الكرة بنادي الزمالك".



وتابع: " تم تأجيل الجلسة بين جوميز ولجنة الكرة بالقلعة البيضاء،

بسبب ظروف الحالة الصحية وتعب أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة".



وأضاف: "جوميز يرغب في التعاقد مع 8 لاعبين قبل السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى منح الفرصة لبعض الناشئين".

وأردف: "جوميز يرغب في التعاقد مع مساك، وظهير أيسر بجوار فتوح، ولاعب وسط، مش مركز 8 يرغب في لاعب وسط في مركز 6".



وأوضح: "كما يرغب جوميز في التعاقد مع حارس مرمى، ولكن مركز حارس المرمى سيتم حسم مصيره في حال التجديد لمحمد عواد".



واختتم أحمد شوقي صلاح حديثه قائلًا: "مركز المهاجم من المراكز المهمة التي تحتاج للدعم بنادي الزمالك، وسيتم النظر من جانب جوميز في اللاعبين المحليين ثم الأجانب".