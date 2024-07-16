نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب مرشح لقيادة منتخب الأسود الثلاثة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقدم جاري لينيكر أسطورة منتخب إنجلترا بطلب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل التعاقد مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب لتولي مهمة تدريب منتخب الأسود الثلاثة خلفا للمدير الفني الحالي ساوثجيت.



وقال لينيكر في تصريحات أبرزتها صحيفة مترو البريطانية: "الآن، ربما حان الوقت للتعاقد مع مدير فني آخر يتمتع بأسلوب هجومي أكثر حداثة في كرة القدم".



وأضاف: "ذكرنا أنه إذا كنت تتحدث الإنجليزية، فربما يكون البديل هو شخص مثل فرانك لامبارد الذي سيحصل على الاحترام".



واختتم لينكر تصريحاته قائلًا: "لكن ألن تبذل قصارى جهدك من أجل التعاقد مع يورجن كلوب؟".