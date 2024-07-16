نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إدريس: موضوع شهد وجنة انتهى.. وتكريم السيسي للرياضيين شئ مشرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضيين، عقب تحقيقهم للعديد من الإنجازات في الدورة الإفريقية، كما تحدث كذلك عن أزمة شهد سعيد وجنة.

ياسر إدريس يتحدث عن تكريم السيسي للرياضيين

وقال ياسر إدريس قي تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تكريم الرئيس السيسي للرياضيين حافز قوي وشئ مشرف لنا قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024".

وتابع ياسر إدريس في مداخلة هاتفية عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي:" الجميع يعمل على قلب رجل واحد لتحقيق إنجازات كبيرة في الأولمبياد القادم.

وعن استبعاد شهد سعيد، أوضح إدريس:" إجراءات استبعاد شهد سعيد من منافسات أولمبياد باريس قرار صحيح تماما وفقا للوائح كما أن تقرير الحكم أدان اللاعبة والتقرير موجود منذ ثلاثة أشهر".

واستكمل:" إيقاف شهد سعيد، وحرمانها من الأولمبياد لن يكون نهاية المطاف بل هو درس حتى تتعلم في القادم".

واختتم:" شهد سعيد اعتذرت وجنة عليوة قبلت الاعتذار وتنازلت عن جميع الشكاوي المقدمة ضد زميلتها والموضوع انتهى تماما".

