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أحمد جودة - القاهرة - يستعد جمهور ريال مدريد، للاحتفال بالتعاقد مع النجم الفرنسي المهاجم كيليان مبابي، في التقديم الرسمي له على ملعب سانتياجو برنابيو.

عشرات الآلاف يستعدون لاستقبال مبابي في ريال مدريد

ومن المتوقّع أن يحضر نحو 85 ألف شخصٍ في ملعب النادي التاريخي، لمشاهدة الظهور الأوّل لمبابي أمام عددٍ كبيرٍ من الجماهير التي لا تزال تحتفل بتتويج منتخبهم بلقب اليورو، كما قد يُحطّم هذا الحدث، الرقم القياسي الذي سُجّل قبل 15 عامًا في التقديم الرسمي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحجز المشجعون بسرعة التذاكر المجانية، في حين أشارت تقارير إلى أن بعض المشجعين قد يعمدون إلى بيع التذاكر التي حصلوا عليها للاستفادة من الضجة المحيطة بوصول أحد أبرز المهاجمين في العالم.

وسيوقّع مبابي، 25 عامًا، عقده الجديد لمدة 5 مواسم مع رئيس النادي فلورنتينو بيريس قبل دخول الملعب في منتصف النهار لتحية الجماهير، ثم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا.

وسيحصل مبابي القادم من باريس سان جيرمان، على بضعة أيامٍ إضافية للراحة قبل بدء موسمه في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أن زملائه الجُدد باشروا التمارين الإثنين.

وسيودّ الأطباء فحص أنف المهاجم، بعدما كُسر خلال فوز فرنسا على النمسا (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات في 18 حزيران/يونيو، ما أبعد مبابي عن المباراة الثانية بمواجهة هولندا، ثم أجبره على ارتداء قناعٍ واق.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 الذي بدأ بيعه الخميس الماضي في متاجر ريال مدريد، التي تُغطّيها صورة النجم الجديد.

ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي اليورو على يد إسبانيا (1-2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته.

ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس بيريز مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

"تحرر وارتياح"

ويصل مبابي الذي برز اسمه مع موناكو قبل الانتقال إلى سان جيرمان، إلى العاصمة مدريد بعد أداءٍ مخيّبٍ للآمال في كأس أوروبا، حيث اكتفى بتسجيل هدفٍ واحد من ركلة جزاء.

كما أن المهاجم عاش فترة صعبة في الموسم الأخير مع سان جيرمان، عقب إعلانه قرار عدم تجديد عقده، معترفًا بشعوره بـ "التحرر والارتياح" لانتقاله إلى مدريد.

وقال في حزيران/يونيو: "إنه حلمٌ تحقق. هذا هو النادي الذي لطالما حلمت بالتواجد فيه. أذهب هناك بحماس كبير وكثير من التواضع".

وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثيًا مرعبًا في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبدأ ريال موسمه في الدوري أمام مايوركا، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب سانتياجو برنابيو أمام بلد الوليد.

وبحسب الصحافة الإسبانية، سيحصل مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون يورو صافي سنويًا، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينجهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدًا جدًا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدّر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبًا بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ويتوقّع نادي العاصمة تعويض تكاليف هذه الصفقة المكلفة من خلال الفوائد الاقتصادية المتعددة التي سيجلبها اللاعب الفرنسي (مثل عقود الرعاية، مبيعات القمصان، تذاكر المباريات...).

ويأمل مبابي بدوره، أن يؤمّن له هذا الانتقال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه، وهو دوري الأبطال الذي توّج ريال به للمرة الـ15 بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في النسخة الماضية.

تتويجٌ قد يُعبّد الطريق أمامه للحصول على جائزة أفضل لاعبٍ في العالم وتحقيق أحد أهدافه في الحياة.

