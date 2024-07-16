نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: موراتا إلى ميلان.. ماركا: ​ مبابي يبدأ مشواره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 16-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت

البومير لاوتارو يقود الانتر و​الارجنتين​ للفوز باللقبين

موراتا الى الميلان

كوبماينرز الى السيدة العجوز

بي أس جي يطالب بتخفيضات على سعر اوسيمين ويستطيع دفع ١٠٠ مليون فقط

ماركا:

حفلة كبيرة في ​اسبانيا​

مبابي يبدأ في مدريد بملعب ممتلىء

الكاراز " لن اعتبر نفسي بطلا" قبل ان احقق ارقاما" مضاعفة في البطولات الاربعة الكبرى "

آس:

سنستمر في اعطاء الفرحة

الكاراز " ما زلت على السحاب "

العرض الاول لمبابي في مدريد

موراتا الى الميلان

الارجنتين بطلة ​كوبا اميركا​