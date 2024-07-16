الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: موراتا إلى ميلان.. ماركا: ​ مبابي يبدأ مشواره مع ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: موراتا إلى ميلان.. ماركا: ​ مبابي يبدأ مشواره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 16-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 لاجازيتا ديلو سبورت

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البومير لاوتارو يقود الانتر و​الارجنتين​ للفوز باللقبين
موراتا الى الميلان
كوبماينرز الى السيدة العجوز
بي أس جي يطالب بتخفيضات على سعر اوسيمين ويستطيع دفع ١٠٠ مليون فقط

ماركا:

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حفلة كبيرة في ​اسبانيا​
مبابي يبدأ في مدريد بملعب ممتلىء
الكاراز " لن اعتبر نفسي بطلا" قبل ان احقق ارقاما" مضاعفة في البطولات الاربعة الكبرى "

 آس: 

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سنستمر في اعطاء الفرحة
الكاراز " ما زلت على السحاب "
العرض الاول لمبابي في مدريد
موراتا الى الميلان
الارجنتين بطلة ​كوبا اميركا​

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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