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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: موراتا إلى ميلان.. ماركا: مبابي يبدأ مشواره مع ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 16-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
البومير لاوتارو يقود الانتر والارجنتين للفوز باللقبين
موراتا الى الميلان
كوبماينرز الى السيدة العجوز
بي أس جي يطالب بتخفيضات على سعر اوسيمين ويستطيع دفع ١٠٠ مليون فقط
ماركا:
حفلة كبيرة في اسبانيا
مبابي يبدأ في مدريد بملعب ممتلىء
الكاراز " لن اعتبر نفسي بطلا" قبل ان احقق ارقاما" مضاعفة في البطولات الاربعة الكبرى "
آس:
سنستمر في اعطاء الفرحة
الكاراز " ما زلت على السحاب "
العرض الاول لمبابي في مدريد
موراتا الى الميلان
الارجنتين بطلة كوبا اميركا