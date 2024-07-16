نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم موقفه من رحيل مهاجمه الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إنجليزية أن بايرن ميونخ الألماني رفض جميع العروض المتقدمة للتعاقد مع مهاجمه الفرنسي ماتيس تيل في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني الجديد للبافاري يريد استمرار ماتيس، ويضعه ضمن خططه في الموسم الجديد، وليس لديه أي نية في التفريط في اللاعب.

وأشارت التقارير إلي أن المهاجم الفرنسي يشعر بسعادة لتواجده داخل جدران النادي الألماني ويرغب في الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

بايرن ميوينخ يرفض رحيل ماتيس

والجدير بالذكر أن خرجت بعض التقارير خلال الفترة الماضية تشير إلي وجود أهتمام من أندية أنجليزية لضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وأنضم ماتيس تيل إلي صفوف بايرن ميونخ موسم 2022 قادمًا من ستاد رين الفرنسي في صفقة كلفت خزينة البافاري 35 مليون جنية استرليني.

وشارك المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عام، مع النادي الألماني الموسم الماضي 40 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

