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أحمد جودة - القاهرة - ما زال بايرن ميونخ، البطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني، مهتما بالحصول على خدمات الإسباني الدولي داني أولمو، وفقا لتقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

بايرن ميونخ يعترض طريق برشلونة نحو بطل أوروبا

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن أولمو، لاعب لايبزيج، الفائز مؤخرا مع منتخب بلاده باليورو، التي اختتمت أول أمس الأحد بألمانيا، على رادار بايرن ميونخ، الساعي لاستعادة لقب الدوري الألماني الذي فقده في الموسم المنصرم لمصلحة بايرليفركوزن.

ويمتلك أولمو شرطا جزائيا في عقده مع لايبزيج بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني؛ حيث يظل هذا البند ساريا حتى السبت المقبل، وفقا للمصدر ذاته، الذي أشار إلى أن إدارة لايبزيج مستعدة لمناقشة إمكانية بيع اللاعب حتى بعد انتهاء هذا الشرط، لكن ليس بأقل من قيمته التسويقية.

ويبدو برشلونة، حريصا أيضا على ضم أولمو، رغم الشكوك التي أثيرت حول قدرته على تلبية هذا الشرط.