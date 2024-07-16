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أحمد جودة - القاهرة - أكمل إيميل هويلوند، الشقيق الأصغر للدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، إجراءات انتقاله لشالكه، قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي.

شالكه يتعاقد مع شقيق هويلوند الأصغر

ووقع إيميل هويلوند، 19 عامًا، والذي يلعب كمهاجم مثل شقيقه، عقدًا حتى عام 2028 مع شالكه، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وقال هويلوند: "كنت سعيدًا للغاية باهتمام شالكه بي، وفي زيارتي الأولى حصلت على انطباع كان مقنعًا جدًا لي ولعائلتي".

وأضاف اللاعب الدنماركي الشاب: "مسؤولو النادي، بما في ذلك مارك فيلموتس (المدير الرياضي)، أظهروا لي طريقا مثيرا للاهتمام للغاية وأريد الآن أن أسلكه هنا".

يذكر أن أوسكار، شقيق إميل التوأم، رحل عن كوبنهاجن هذا الصيف أيضًا، حيث انتقل لفريق آينتراخت فرانكفورت.