نادي أولمبيك يتوصل لاتفاق مع ميتز لضم جيورجيس ميكاوتادزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت جريدة ليكيب أن نادي أولمبيك ليون توصل لاتفاق نهائي مع ميتز لكي يضم جيورجيس ميكاوتادزي لاعب جورجيا، خلال فترة الانتقالات للاستفادة من خبرات اللاعب.

نادي أولمبيك يتوصل لاتفاق مع ميتز لضم جيورجيس

وذكرت الجريدة في تقريرها أن صفقة اللاعب ستتم مقابل 18 مليون يورو، وقبل انضمامه لنادي أولمبيك سيخضع اللاعب الجورجي للكشف الطبي يوم الثلاثاء قبل توقيعه.

وبحسب ما ذكرته جريدة ليكيب سينضم اللاعب لنادي أولمبيك بعقد مدته 5 مواسم.

وأصبحت هناك رغبة كبيرة في ضم مهاجم جورجيا عقب تألقه أثناء مشاركته في أول تأهل لمنتخب بلاده في تاريخه إلى بطولة يورو 2024.

وكان موناكو قد دخل في مفاوضات مع المهاجم البالغ من العمر 23 عاما.

