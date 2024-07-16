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أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة فريق العين بعد غدٍ الخميس إلى المملكة المغربية لإقامة معسكر إعداد يمتد حتى 11 أغسطس (آب) المقبل استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025، والذي يتضمن مشاركة العين في بطولة القارات للأندية الأبطال، بوصفه بطلًا لدوري أبطال آسيا 2023-2024، إضافة إلى تمثيل الدولة والقارة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025، إلى جانب المسابقات المحلية المقررة.

العين يتوجه إلى المغرب لخوض معسكر الاعداد



واختتم لاعبو العين مرحلة الفحوصات الطبية في مستشفى "برجيل رويال" تمهيدًا للسفر إلى المعسكر الخارجي، وخوض مرحلة الإعداد في معسكر المغرب، والذي يتضمن خوض نحو 4 مباريات ودية.

وأكد المهاجم المالي سيكو بابا اللاعب السابق في نادي البطائح، أن انتقاله إلى العين والمشاركة معه في الاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والقاري والدولي خطوة مهمة في مسيرته المهنية.

وعبر لاعب العين عن شكره لنادي البطائح والجهاز الإداري واللاعبين والمدير الفني على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مدار 3 مواسم تحققت خلالها العديد من النجاحات، كما أكد سعادته بثقة إدارة نادي العين وضمه إلى صفوف الفريق.

