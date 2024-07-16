أول تعليق من مبابي بعد التوقيع لريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - صرح كليات مبابي بكلمات مؤثرة في حفل تقديمه، للانضمام لصفوف ريال مدريد، حيث انطلقت حفل تقديم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد حاليا، بحضر الإسباني راؤول جونزاليز، مهاجم فريق ريال مدريد السابق، والفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق، وسانتياجو سولاري، المدير الفني السابق للفريق.

أول كلمات مبابي بعد التوقيع: منذ أن كنت طفلا كان حلمي الوحيد اللعب في ريال مدريد



واقيمت حفل تقديم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد المنضم حديثا للفريق.



وجاءت كلمات كيليان مبابي في حفل تقديمه كالتالي:"

"مرحبا بكم جميعا.. سأحاول التحدث باللغة الإسبانية، يا للعجب إنه أمر مذهل أن أكون هنا هذا أمر لا يصدق.

نمت ليالي عديدة وأنا أحلم باللعب لريال مدريد، أنا سعيد جدا، وأريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز الذي كان واثقا في منذ اللحظة الأولى، أشكره جدا.

أريد أن أشكر كل من عمل على استقدامي هنا في ريال مدريد لقد كان الأمر صعبا لكنني الآن هنا وأصبحت لاعبا في ريال مدريد.

أرى عائلتي سعيدة ووالدتي تبكي.



هذا يوم مذهل فمنذ أن كنت طفلا كان حلمي الوحيد هو اللعب هنا لذا أريد شكر كل المدريديين والذين يحلمون منذ عدة سنوات بتواجدي معهم هنا، شكرا لحضوركم اليوم معي للاحتفال معا.

الآن لدي حلم آخر وهو أن أكون على مستوى النادي الأسطوري والأفضل في العالم.

بإمكاني القول أنني سأبذل كل ما في حياتي من أجل هذا الشعار وهذا النادي.

أريد أن أبعث برسالة لكل الأطفال أنا كنت مثلكم كان لدي حلم واليوم أحققه، نصيحتي لكم مع الشغف والحلم بإمكانكم أن تحققوا كل ما تريدوه، اليوم أنا هنا وفي المستقبل أحدكم سيكون هنا في مكاني.

لن أتحدث أكثر من ذلك، أريد أن أقول معكم، هلا مدريد".



وانضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد، ووقع اليوم الثلاثاء على عقود انضمامه بشكل رسمي، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.



وقد أعلن مبابي من قبل رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وسرعان ذلك في شهر يونيو أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أعلن من خلاله ضم كيليان مبابي لصفوفه.



وقد اجتاز كيليان مبابي الاختبار الطبي قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد، حيث يستمر عقده حتى 2029، لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وعقب انتهاء يورو 2024، وبعد خروج فرنسا من نصف النهائي، سيقدم كيليان اليوم في ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام الجماهير.

