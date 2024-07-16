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أحمد جودة - القاهرة - يفكر نادي برشلونة الإسباني بجدية في بيع المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي إلى نادٍ سعودي في صفقة من شأنها أن تُدر دخلًا مهمًا للنادي وتُساعد في تمويل صفقة ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو.

فيتور روكي من برشلونة للسعودية.. وويليامز يقترب

وأفادت صحيفة سبورت أن برشلونة تلقى عرضًا ملموسًا من ناد سعودي يمكنه من استرداد الأموال التي استثمرها في اللاعب، بالإضافة إلى تحقيق ربح كبير.



ويعاني روكي (19 عامًا) من قلة فرص اللعب مع الفريق الأول لبرشلونة، بالإضافة إلى رغبة النادي في ضم نيكو ويليامز الذي تألق مع المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا وساهم في التتويج بلقب يورو 2024 في ألمانيا.

ويفضل روكي البقاء في برشلونة وإثبات قدراته، لكن مع ازدياد الضغوط المالية على النادي، قد يضطر للرحيل.

