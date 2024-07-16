فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يوجه كلمات مؤثرة لكيليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - رحب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باللاعب الجديد المنضم حديثا للفريق كيليان مبابي، بعدما مضى على عقد انضمامه للريال لمدة 5 سنوات قادما من باريس سان جيرمان.



وانضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد، ووقع اليوم الثلاثاء على عقود انضمامه بشكل رسمي، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.



وقد أعلن مبابي من قبل رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في مايو الماضي، وسرعان ذلك في شهر يونيو أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أعلن من خلاله ضم كيليان مبابي لصفوفه.



وقد اجتاز كيليان مبابي الاختبار الطبي قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد، حيث يستمر عقده حتى 2029، لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.



وجاءت كلمات فلورنتينو كالتالي:

"مرحبا بكم في هذا اليوم التاريخي، اسمحوا لي قبل كل شيء بتهنئة المنتخب الإسباني بالفوز بلقب يورو 2024، أهنئهم ليس فقط للفوز بل لطريقة الفوز باللقب وكان أفضل منتخب في البطولة.

أحبائي جمهور ريال مدريد من الرائع العودة لتقديم اللاعبين في ريال مدريد بعد جائحة كورونا التي منعتنا من عيش تلك اللحظات المميزة.

يصلنا لاعبا كبيرا الآن ويحمل القميص وأصبح الملعب مسرحا لاستقطاب كل جماهير كرة القدم، وبعد الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر.



تمثل قيم ريال مدريد الاحترام والتواضع والتضامن هذا جزء من الإرث الذي ورثناه وعلينا مواصلة التطور بعد كل ذلك من سانتياجو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو وباكو خينتو وكل هؤلاء خلقوا تلك الأسطورة، أسطورة ريال مدريد

كل مشجعينا في العالم متحدين للنادي الأكثر شعبية في العالم، نحن متحدون لأننا لدينا جميعا نفس القيم.

يتواجد بيننا اليوم صاحب الركلة الرائعة في نهائي دوري الأبطال واللاعب العظيم لريال مدريد والمدرب الذي فاز بثلاثة كؤوس متتالية لدوري أبطال أوروبا، زين الدين زيدان.

عزيزي زيزو قبل 12 سنة استضفت طفلا صغيرا وأنت تستقبله اليوم، لنرحب بلاعب استثنائي الذي يحقق حلم حياته، لنرحب بكيليان مبابي.

عزيزي كيليان أنت الآن هنا في ريال مدريد مرحبا بك في بيتك ومرحبا بك في ملعب سانتياجو برنابيو، أعرف كم العاطفة التي تحيط بك وبعائلتك الآن، لقد أتيت إلى هنا في سن الـ13 ورأيت كيف كانت تلمع عينيك وقتها، أنت لن تنسى ذلك اليوم أبدا حينما استضافك زيدان في جولة في الملعب ومرافقة اللاعبين الذين تعشقهم.

أريد أن تعرف أن حبك لريال مدريد حطم كل الحواجز لتأتي إلى هنا وتعيش أجواء يصعب شرحها لكنها تسمى بسحر البرنابيو، لنكرر تلك الليالي السحرية الأبدية لأن هذه الجماهير ستكون معك دائما إلى آخر رمق.

لقد حققت حلمك لأنك لم تستلم أبدا وعزيمتك هي التي ساعدتك في تخطي كل الحواجز، عزيزي كيليان شكرا لتواجدك هنا وأنت الآن ترتدي القميص المتوج بـ15 كؤوس لدوري أبطال أوروبا.

تصل إلى ريال مدريد بإنجازات كبيرة بعد الفوز ببطولات عديدة، أشكرك على حبك وشغفك وولائك لريال مدريد".

