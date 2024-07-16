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أحمد جودة - القاهرة - بدأ بايرن ميونخ، أمس الإثنين، حقبة جديدة تحت قيادة المدرب الجديد للفريق البافاري، البلجيكي فينسنت كومباني، بإجراء الفحوصات الطبية استعدادًا للموسم الجديد.

بايرن ميونخ يبدأ حقبة جديدة تحت قيادة كومباني

وخضع اللاعبون الذين تم استدعائهم للتحضير للموسم الجديد، وكان من بينهم ليون جوريتسكا، وسيرجي جنابري، لمختلف الفحوصات الإشعاعية، والقلبية بمستشفى بارمرزيجه برودر في ميونخ صباح أمس، بينما قاموا بتمارين في الصالة الرياضية في فترة ما بعد الظهر.

واليوم الثلاثاء يُستكمل الجزء الثاني من الفحوصات الطبية قبل أن يشارك اللاعبون معا لأول مرة غدًا الأربعاء في المران الأول لهم تحت قيادة كومباني 38 عاما، بالرغم من قيام بعض اللاعبين بتدريبات فردية في المدينة الرياضية للنادي البافاري خلال الأسابيع الأخيرة للاستعداد للموسم الجديد.

وحتى هذه اللحظة، أعلن البايرن التعاقد مع 3 لاعبين جدد، وهم الياباني هيروكي إيتو، والفرنسي مايكل أوليز، والبرتغالي جواو بالينيا، في انتظار المزيد من الصفقات.

وسيخوض كومباني، مدرب أندرلخت وبيرنلي السابق، أولى مبارياته الودية مع الفريق في 24 من الشهر الحاليّ أمام فريق روتاخ إيجرن الهاوي الذي يشارك بدوري الدرجة التاسعة الألماني.

ويخوض البايرن معسكرا في بحيرة تيجرنزيه (بالقرب من ميونخ) في الفترة من 22 وحتى 22 من الشهر الحالي، ثم آخرا في كوريا الجنوبية في الفترة من 31 من يوليو/تموز الحاليّ وحتى الخامس من أغسطس/آب المقبل وهناك سيخوض مباراة ودية أمام توتنهام.

وستكون أولى مبارياته الرسمية في 16 من أغسطس/آب المقبل أمام فريق إس إس في أولم 1846 في بطولة كأس ألمانيا، ثم مواجهة فولفسبورج في أولى جولات الدوري "بوندسليجا" في الـ24 من نفس الشهر.

