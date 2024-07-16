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أحمد جودة - القاهرة - طلب النادي المصري من محافظ بورسعيد تقديم الدعم المالي اللازم للإعداد للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكدت إدارة النادي أن الفريق يحتاج إلى تغطية نفقات الإعداد للمشاركة ودفع مستحقات اللاعبين كحافز بعد تحقيق النتائج الطيبة هذا الموسم.

وأشارت إدارة المصري إلى أن المشاركة في البطولة تتطلب ميزانية كبيرة لضمان تأمين سفر الفريق، الإقامة، والتجهيزات اللازمة لتحقيق نتائج مشرفة تليق بتاريخ النادي.

المصري يطالب محافظ بورسعيد بالدعم المالي للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية

كما شددت الإدارة على أهمية تسديد مستحقات اللاعبين لتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في البطولة.



يذكر أن النادي المصري يستعد لخوض تصفيات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يأمل في تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

