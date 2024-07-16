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أحمد جودة - القاهرة - مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد يلتقي العاملين بالمديرية

التقى محمد عبد العزيز المحضر مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، بالعاملين في ديوان عام المديرية، لتقديم التهنئة له على توليه منصبه الجديد.

وأعرب العاملين بديوان عام المديرية ل" عبد العزيز" عن سعادتهم البالغة لتوليه المنصب كونه أحد الكوادر الشبابية بالمديرية ويتولى هذا المنصب، وأنه اختيار وافق أهله نظرا لتفوقه وتميزه وتقلده العديد من المناصب الهامة، والتي كان آخرها إدارة المدينة الشبابية والتي أبلى فيها بلاءا حسنا، وشهدت في عهده تطورا كبيرا.

ومن جانبه مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد للعاملين بديوان عام المديرية على ضرورة التكاتف والعمل علي قلب رجل واحد للارتقاء بالمنظومة، لتصبح بورسعيد دائما في صدارة محافظات الجمهورية.

وأوضح "عبد العزيز" أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل وسيعمل بكل جد علي استكمال مسيرة التطوير والتنمية بكل المنشآت الرياضية، وكل ما يتبع مديرية الشباب والرياضة، بفكر شبابي جديد وبأيدي شباب المحافظة، تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والرياضة.

