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أحمد جودة - القاهرة - أفصح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والمنتخب المصري الأسبق، بإنه قرر الابتعاد عن شرب الخمر، بسبب موقف حدث له في منزله من صحاب إبنه.

وكشف ميدو عبر تصريحاته في حلقة بودكاست 23 مع تامر بجاتو، عن سبب ابتعاده عن شرب الخمر، حيث صرح قائلا:" في يوم لم أكن في وعيي اشاهد التلفاز من غرفتي المخصصه، فوجئت بدخول ابني برفقة زملاءه وانا لم أكن في كامل عقلي بسبب شربي للخمر".

"اتكسفت من نظرات صحاب إبني".. ميدو يقرر الابتعاد عن شرب الخمر لهذا السبب

واستكمل حديثه:" اتكسفت من الموقف وتركتهم وذهبت إلي غرفتي ونمت وقررت في اليوم التالي أن اجتمع مع اولادي وقررت عدم شرب الخمر مرة أخري، وطلبت منهم المساعده على ذلك، وهم وافقوا".

وتابع حديثه:" انا مبطل شرب خمر من 7 أشهر، وفي بدايه ايام التعافي منها وفي يوم واقفة العيد اخذت زوجتي وذهبت إلى مكة لعمل العمرة وقررت أن لن اذهب على مركب مع أصحابي للاستمتاع بعطله العيد لإنني اعرف جيدا أنني سأشرب معهم إذا ذهبت، 'لكن اللي عايز يشرب يشرب' "

وأستكمل:" بعدما قررت الابتعاد عن الخمر، إبني حسين دائما على تواصل معي عندما اكون في مشوار بالخارج، ولكي يطمئن علي إنني لم اعود للشرب مرة أخرى، يحدثني قائلًا: " ايه يا ميدو ايه الأخبار أوعى تكون شربت".

واختتم حديثه:" زوجتي يسرا سعدتني كثيرا وكانت دائما تشجعني على الصلاة، والهدوء النفسي، التمرين، الأكل الصحي، وبحمد ربنا اني كشفت نفسي في الوقت ده".

