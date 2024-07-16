نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز ناشئين " الجودو " يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة الجودو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد - مرانهم الأسبوعي بنادى المعلمين.

بحضور المشرف الفني للمشروع، وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع حيث أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم، تحت إشراف اك احمد عبد العليم والكابتن ضياء عبد النبي، احمد المحلاوي (رفع أثقال)

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز، مدير عام المديرية .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي ومني مشه ادارى مركز الجودو ناشئين بالمشروع .

